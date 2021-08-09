Лавров заявил о бессмысленности попыток политизировать спорт

Члены олимпийской сборной России на Играх в Токио подтвердили, что любые попытки политизировать спорт бессмысленны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время концерта, посвященного возвращению российских спортсменов из Японии.

"Вы показали профессионализм, самоотверженность, нацеленность только на победу и тем самым лишний раз только подтвердили то, что сказал недавно президент Владимир Путин: любые попытки политизировать спорт, политизировать Олимпийские игры бессмысленны, когда такие люди защищают честь своей страны", - отметил министр.

Как подчеркнул глава МИД, российские спортсмены посрамили политиканов. "Вы отстояли свое достоинство, отстояли честь спорта, доказали, что честным спортсменам не страшны никакие интриги", - заявил Лавров, добавив, что им удалось достичь блестящих результатов, несмотря на сильное внешнее воздействие.