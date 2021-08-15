"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" на старте чемпионата Англии

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" одолели "Манчестер Сити", действующего чемпиона страны, в первом туре нового розыгрыша английской премьер-лиги.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу "шпор". Единственный мяч на 55-й минуте забил южнокорейский нападающий Сон Хын Мин.

В другом матче дня лондонский "Вест Хэм" на выезде одержал волевую победу над "Ньюкаслом" - 4:2.

Этими двумя играми завершилась программа стартового тура английской премьер-лиги.