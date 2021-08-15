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Рубрика: Спорт

"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" на старте чемпионата Англии

Текст: Михаил Хорошилов
Фото: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge Фото: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Фото: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" одолели "Манчестер Сити", действующего чемпиона страны, в первом туре нового розыгрыша английской премьер-лиги.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay
"Челси" и "МЮ" стартовали в чемпионате с крупных побед

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу "шпор". Единственный мяч на 55-й минуте забил южнокорейский нападающий Сон Хын Мин.

В другом матче дня лондонский "Вест Хэм" на выезде одержал волевую победу над "Ньюкаслом" - 4:2.

Этими двумя играми завершилась программа стартового тура английской премьер-лиги.

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