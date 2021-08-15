"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" на старте чемпионата Англии

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Футболисты лондонского "Тоттенхэма" одолели "Манчестер Сити", действующего чемпиона страны, в первом туре нового розыгрыша английской премьер-лиги.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу "шпор". Единственный мяч на 55-й минуте забил южнокорейский нападающий Сон Хын Мин.
В другом матче дня лондонский "Вест Хэм" на выезде одержал волевую победу над "Ньюкаслом" - 4:2.
Этими двумя играми завершилась программа стартового тура английской премьер-лиги.