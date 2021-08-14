"Челси" и "МЮ" стартовали в чемпионате с крупных побед

В английской Премьер-лиге (АПЛ) проходят матчи первого тура. Стартовые встречи уже провели одни из фаворитов турнира - "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Первыми по хронологии свой поединок сыграли футболисты "МЮ". "Красные дьяволы" не оставили никаких шансов на домашнем поле крепкому "Лидсу" - 5:1. Хет-трик оформил Бруну Фернандеш, еще по мячу забили Мэйсон Гринвуд и Фред. Отметим, что четыре голевые передачи отдал Поль Погба. У гостей же отличился Люк Эйлинг.

В свою очередь "Челси", на неделе завоевавший Суперкубок УЕФА, разгромил в Лондоне "Кристал Пэлас" со счетом 3:0. Забивали Маркос Алонсо, Кристиан Пулишич и Тревор Чалоба. Ну а центральный матч первого тура АПЛ запланирован на завтра - в нем "Тоттенхэм" примет чемпиона Англии "Манчестер Сити".