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14.08.2021 19:15
Рубрика: Спорт

"Челси" и "МЮ" стартовали в чемпионате с крупных побед

Текст: Артур Нанян

В английской Премьер-лиге (АПЛ) проходят матчи первого тура. Стартовые встречи уже провели одни из фаворитов турнира - "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Фото: Helios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images
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Первыми по хронологии свой поединок сыграли футболисты "МЮ". "Красные дьяволы" не оставили никаких шансов на домашнем поле крепкому "Лидсу" - 5:1. Хет-трик оформил Бруну Фернандеш, еще по мячу забили Мэйсон Гринвуд и Фред. Отметим, что четыре голевые передачи отдал Поль Погба. У гостей же отличился Люк Эйлинг.

В свою очередь "Челси", на неделе завоевавший Суперкубок УЕФА, разгромил в Лондоне "Кристал Пэлас" со счетом 3:0. Забивали Маркос Алонсо, Кристиан Пулишич и Тревор Чалоба. Ну а центральный матч первого тура АПЛ запланирован на завтра - в нем "Тоттенхэм" примет чемпиона Англии "Манчестер Сити".

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