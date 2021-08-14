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14.08.2021 11:21
Рубрика: Спорт

"Реал" готовится выйти из испанской Примеры

Текст: Артур Нанян

Мадридский "Реал" рассматривает выход из испанской Примеры из-за несогласия с политикой президента организации Хавьера Тебаса, информирует издание Mundo Deportivo.

Фото: EPA
Мбаппе сообщил руководству "ПСЖ" о желании уйти в "Реал"

Руководство "сливочных" изучает варианты с переходом в английскую Премьер-лигу, в Бундеслигу или итальянское первенство. Последней каплей для главы "Реала" Флорентино Переса стала негативная реакция Тебаса на создание Суперлиги.

Кроме того, несколько дней назад на официальном сайте мадридцев появилось заявление, в котором говорилось, что клуб подаст в суд на Тебаса из-за сделки с люксембургским фондом, которая затрагивает часть аудиовизуальных прав всех клубов на следующие 50 лет.

Добавим, что сегодня "Реал" сыграет с "Алавесом" в матче первого тура чемпионата Испании сезона 2021/22. Встреча начнется в 23:00.

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