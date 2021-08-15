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15.08.2021 14:58
Рубрика: Спорт

Умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер

Текст: Артур Нанян
На 76-м году жизни скончался чемпион мира и Европы, лучший бомбардир в истории немецкой Бундеслиги Герд Мюллер. Об этом сообщает пресс-служба "Баварии", за которую Мюллер выступал на протяжении 15 лет (1964-1979).
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Напомним, что в 2015 году Мюллер оказался в доме престарелых из-за диагностированной болезни Альцгеймера.

"Сегодня мир замер. Клуб и всего его фанаты скорбят в связи со смертью Герда Мюллера", - говорится в заявлении мюнхенцев.

В качестве футболиста "Баварии" Мюллер четырежды становился чемпионом и обладателем Кубка ФРГ, трижды завоевал Кубок европейских чемпионов (прежнее название Лиги чемпионов), а также по разу победил в Кубке кубков и Межконтинентальном кубке.

Выступая за сборную ФРГ, Мюллер выиграл чемпионат мира-1974 и Евро-1972. На его счету также две "Золотые бутсы" (1970, 1972), "Золотой мяч" (1970) и статус лучшего бомбардира в истории первенства ФРГ (365 голов). Долгое время Мюллеру принадлежал рекорд по количеству забитых мячей на чемпионатах мира (14 голов), пока его достижение не превзошел в 2006 году бразилец Роналдо.

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