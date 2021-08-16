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16.08.2021 19:50
Рубрика: Спорт

Обнародовано расписание биатлонного Кубка мира на новый сезон

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
Международный союз биатлонистов (IBU) обнародовал расписание этапов Кубка мира в предстоящем олимпийском сезоне-2021/22. Соревнования за "Хрустальные глобусы" начнутся в последней декаде ноября в шведском местечке Эстерсунд, где состоится сдвоенный этап.

Полностью расписание выглядит так: первый этап 26-28 ноября в Эстерсунде (Швеция); второй - здесь же 29 ноября - 5 декабря; третий - 6-12 декабря в Хохфильцене (Австрия); четвертый - 13-19 декабря в Анси (Франция); пятый - 3-9 января уже 2022 года в Оберхофе (Германия); шестой - 10-16 января в немецком Рупольдинге, седьмой - 17-23 января в Антерсельве (Италия); восьмой - с 28 февраля по 6 марта в Контиолахти (Финляндия); девятый - 7-13 марта в Отепя (Эстония); десятый и финальный - 14-20 марта в Холменколлене (Норвегия).

Олимпийский турнир по биатлону в Пекине пройдет с 5 по 19 февраля.

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