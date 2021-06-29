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29.06.2021 09:25
Рубрика: Спорт

Сборной России по биатлону разрешили вернуть логотип с цветами флага

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На летнем чемпионате мира по биатлону российская команда снова сможет использовать логотип с цветами государственного флага. Как сообщает Союз биатлонистов России, такая договоренность достигнута с Международным союзом биатлонистов.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Назван окончательный состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, запретившего спортсменам из РФ на два года выступать под национальными флагом и гимном на крупнейших соревнованиях, IBU запретила триколор на чемпионатах мира.

На летнем чемпионате мира в Нове-Место, который состоится 25-29 августа, эмблема СБР будет уже с флагом.

"Рад, что нам удалось отстоять свою позицию перед началом олимпийского сезона и вернуться от обезличенного монохрома к цветам национального флага России. В тот момент, когда наши спортсмены на два года лишены возможности слышать свой гимн и видеть свой флаг на главных соревнованиях мира, это можно считать нашей маленькой победой", - сказал глава СБР Виктор Майгуров.

Он отметил поддержку со стороны Олимпийского комитета России

"Это важный прецедент - от подобных ситуаций не застрахована ни одна российская спортивная федерация, и опыт СБР может оказаться полезным кому-то из наших коллег", - уверен он.

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