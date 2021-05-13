Назван окончательный состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Союз биатлонистов России опубликовал окончательный состав сборной России по биатлону на следующий сезон.

В список попали 16 мужчин и 16 женщин, которые будут готовиться к олимпийскому сезону в четырех группах. У мужчин в группу Юрия Каминского вошли: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.

В группе Сергея Башкирова лидер сборной последних лет Александр Логинов, а также Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков. Мужская команда в минувшем сезоне стала четвертой по итогам Кубка наций. Как сообщает ТАСС, группа Каминского начнет подготовку к сезону с 17 мая по 6 июня в Болгарии, а группа Башкирова - с 12 по 28 мая в Сочи.

Женская команда также поделена на две группы. Под руководством Михаила Шишилова будут работать Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко и Анастасия Шевченко. Первый сбор пройдет в Сочи с 15 мая по 4 июня. В группу Евгения Куваева вошли Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер. С 15 мая по 2 июня эта группа начнет тренировки на Алтае.

В минувшем сезоне россиянки выступили в Кубке мира крайне неудачно, заняв всего лишь шестое место, лишившись максимальной квоты на следующий сезон.