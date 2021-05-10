Биатлонистка Старых завершила карьеру

В сентябре прошлого года Ирина перенесла операцию на спине и пропустила зимний сезон.

"Старых завершила карьеру. После операции на позвоночнике она не смогли восстановить здоровье настолько, чтобы это позволило тренироваться", - отметил Кугаевский.

Если говорить о повреждениях, то в последние годы у Старых неоднократно случался рецидив травмы спины. Наилучших результатов в Кубке мира Ирина добивалась на старте сезона 2013/14, когда она дважды становилась призером личных гонок. Вскоре у нее был обнаружен допинг, из-за чего спортсменка схлопотала трехлетнюю дисквалификацию. После возобновления карьеры россиянка несколько раз попадала в десятку сильнейших, но призовых мест на этапах Кубка мира больше не занимала.

Последний раз в Кубке мира Старых выступила в марте прошлого года. Победы на чемпионатах Европы она одерживала в 2013 и 2017 годах.