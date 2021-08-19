Пришла печальная весть. В возрасте 71 года ушел из жизни Евгений Эллинович Свешников. Мой земляк и ровесник. Мы вместе принадлежали к первой волне уральских шахматистов. Первый гроссмейстер, получивший это высокое звание, продолжая жить на Урале. Хронологически первенство было за мной, но к моменту получения звания я уже уехал из региона.

Мой друг с самого детства, Женя вошел в шахматную историю как создатель системы в теории дебютов. Сицилианская защита благодаря ему пополнилась Челябинским вариантом или, по-другому, вариантом Свешникова. Он буквально выстрадал свой вариант и чувствовал в нем малейшие нюансы, защищая тяжелые позиции. Даже когда я стал чемпионом мира, в наших партиях он часто выкручивался из трудных положений.

Евгений в свое время был чемпионом мира в составе молодежной команды нашей страны. Он выигрывал чемпионат Европы.

Ничто не предвещало скорого конца… Евгений Свешников был полон энергии и строил обширные планы... Царствие ему Небесное и Вечная память!