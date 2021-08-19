"Уфа" во второй раз арендовала игрока "Спартака" Урунова

Футболист Остон Урунов, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", проведет этот сезон в "Уфе", сообщает пресс-служба уфимского клуба. Арендное соглашение рассчитано на один год с последующим правом выкупа.

Урунов уже во второй раз переходит в "Уфу" на правах аренды. Летом 2020 года Остон перешел в стан "красно-белых", но закрепиться в новой команде так и не сумел.

Зимой этого года хавбек вернулся в "Уфу" и провел за нее десять встреч, отметившись одной результативной передачей.