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19.08.2021 13:11
Рубрика: Спорт

"Уфа" во второй раз арендовала игрока "Спартака" Урунова

Текст: Артур Нанян
Фото: fcufa.pro Фото: fcufa.pro
Фото: fcufa.pro

Футболист Остон Урунов, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", проведет этот сезон в "Уфе", сообщает пресс-служба уфимского клуба. Арендное соглашение рассчитано на один год с последующим правом выкупа.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Урунов уже во второй раз переходит в "Уфу" на правах аренды. Летом 2020 года Остон перешел в стан "красно-белых", но закрепиться в новой команде так и не сумел.

Зимой этого года хавбек вернулся в "Уфу" и провел за нее десять встреч, отметившись одной результативной передачей.

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