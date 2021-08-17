СМИ: "Сельта" намерена арендовать форварда "Спартака" Понсе

Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе может вернуться в Примеру, где он ранее выступал за "Гранаду".

По информации издания La Vos de Galicia, "Сельта" ведет переговоры с российским клубом об аренде аргентинца до конца сезона. В случае перехода в команду из Виго Понсе не будет считаться легионером, поскольку у него есть испанский паспорт.

Несмотря на нежелание "Спартака" отпускать Понсе, "Сельта" настроена оптимистично насчет сделки и видит в Эсекьеле замену Факундо Феррейре, который покинул клуб в конце прошлого сезона.

Остается добавить, что контракт Понсе со "Спартаком" рассчитан до 2024 года.