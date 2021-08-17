Чемпион Европы Инсинье отказался переходить в "Зенит"

Полузащитник итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье отказался от перехода в питерский "Зенит", который предложил чемпиону Европы контракт с зарплатой восемь миллионов евро в год, сообщает портал Italy24news.com.

"Наполи" принял предложение зенитовцев о трансфере Инсинье за 30 миллионов евро, однако итальянец не захотел присоединиться к "сине-бело-голубым" и выразил желание остаться в нынешней команде. При этом ранее стало известно о конфликте между Лоренцо и президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом.

За "Наполи" Инсинье выступает с 2009 года, с тех пор он дважды завоевал Кубок Италии и один раз Суперкубок страны. Соглашение игрока с клубом истекает в конце июня 2022 года.