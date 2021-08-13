Олимпийский чемпион Клаудиньо перешел в "Зенит"

Питерский "Зенит" объявил о подписании контракта с бразильцем Клаудиньо. Соглашение с 24-летним полузащитником рассчитано на пять лет.

Клаудиньо перешел в стан зенитовцев из "Ред Булл Брагантино". В прошлом сезоне он принял участие в 35 встречах чемпионата Бразилии и забил в них 18 мячей. Клаудиньо - лучший футболист бразильского первенства и лучший снайпер по итогам 2020 года. В составе олимпийской сборной он вместе с еще одним хавбеком "Зенита" Малкомом завоевал золотые медали в Токио.

Вероятно, Клаудиньо призван заменить в питерской команды аргентинца Себастьяна Дриусси, переехавшего в МЛС.