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12.09.2021 18:17
Рубрика: Спорт

Трусова исполнила пять четверных прыжков на контрольных прокатах

Текст: Анна Козина

Бронзовый призер чемпионата мира 2021 Александра Трусова чисто исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России, которые завершились в Челябинске.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Александра Трусова упала с тройного акселя на контрольных прокатах

Фигуристка, выступавшая под саундтрек к фильму "Круэлла", сделала четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад четверной лутц - тройной тулуп, а также сольный четверной лутц.

Квады в произвольной программе также заявляли чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и Майя Хромых. Валиева упала с четверного сальхова, исполнила четверной тулуп в начале выступления, но в конце программы приземление с квад-тулупа не получилось. Хромых чисто прыгнула каскад четверной тулуп - тройной тулуп, а потом вместо четверного сальхова прыгнула двойной. Чемпионка мира Анна Щербакова, также владеющая прыжками ультра-си, на них не заходила. Из-за перелома пальца на ноге спортсменка подошла к старту сезона не в оптимальной форме.

Напомним, что на официальных соревнованиях Александре Трусовой максимум удавалось исполнить без ошибок три четверных. Она первая фигуристка в истории, успешно сделавшая в одной программе четверной лутц, каскад четверной тулуп - тройной тулуп и четверной тулуп.

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