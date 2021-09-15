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15.09.2021 10:48
Рубрика: Спорт

Большунов выступит на чемпионате мира по лыжероллерам

Текст: Максим Домчев

Группа лыжников сборной России, в том числе лидер команды Александр Большунов, выступят на чемпионате мира по лыжероллерам, который пройдет 16-19 сентября в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Фото: Наталья Саванкова/РГ
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"На чемпионате мира по лыжероллерам выступят восемь спортсменов из моей группы. Это Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Анна Грухвина и Мария Истомина", - сказал старший тренер национальной команды Юрий Бородавко, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в олимпийский сезон очень важно готовиться на высоте, поскольку на Олимпиаде в Пекине в 2022 году соревнования пройдут именно в таких условиях.

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