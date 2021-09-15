Большунов выступит на чемпионате мира по лыжероллерам

Группа лыжников сборной России, в том числе лидер команды Александр Большунов, выступят на чемпионате мира по лыжероллерам, который пройдет 16-19 сентября в итальянском Валь-ди-Фьемме.

"На чемпионате мира по лыжероллерам выступят восемь спортсменов из моей группы. Это Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Анна Грухвина и Мария Истомина", - сказал старший тренер национальной команды Юрий Бородавко, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в олимпийский сезон очень важно готовиться на высоте, поскольку на Олимпиаде в Пекине в 2022 году соревнования пройдут именно в таких условиях.