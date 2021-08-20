За пять дней до Паралимпиады в олимпийской деревне обнаружен первый заболевший COVID-19

24 августа в Токио, где по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, стартуют Паралимпийские игры. Они, как Олимпиада, пройдут, конечно, без зрителей. Однако паралимпийцы из приблизительно 60 стран будут бороться за 540 комплектов наград в 22 видах программы до 5 сентября. На открытие Паралимпиады приедет президент МОК Томас Бах и другие ВИПы, о чем сообщает NHK - государственная японская национальная телерадиокорпорация.

Уже начинает заполняться новыми постояльцами открывшаяся 17 августа олимпийская деревня. В целях обеспечения эпидемиологической безопасности хозяева ввели строгий контроль, который помог подавить распространения ковида и во время Олимпиады, когда положительные тесты с 12 июля и до окончания Игр - 8 августа, сдали 546 человек, имеющих отношение в Играм-2020. А проводящееся перед Паралимпиадой обязательное тестирование помогло выявить 16 инфицированных, так или иначе связанных с грядущим спортивным событием. Четверо из них - иностранцы, 12 - граждане Японии.

Увы, один из 16 заболевших - житель Олимпийский деревни. Имя его деликатно не сообщается. Известно, что это иностранец и не паралимпиец, сейчас он находится на двухнедельном карантине..

К сожалению, пандемия в Японии не утихает. Печальный рекорд - 23 917 инфицированных по стране, был установлен именно в эти дни. В Токио количество заболевших держится на постоянном уровне, приближающемся к 6 000, но показывает тенденцию к медленному снижению.