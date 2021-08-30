Из-за дождя гонка в Бельгии оказалась рекордно короткой

В Бельгии прошла самая странная гонка в истории "Формулы-1". С момента, когда болиды должны были стартовать, до окончательного возвращения машин в боксы прошло более трех часов. При этом итоговый протокол был сформирован по итогам всего одного круга, и то неполного. А виной тому дождь.

Воды на трассе в Бельгии было не так уж и много, но видимость у пилотов была катастрофически плохой. Фото: gettyimages

Погода позволила провести гонщикам тренировочные заезды и квалификацию. Но в день гонки дождь зарядил с самого утра. В результате организаторы отложили старт на 25 минут: болиды, проехав два круга за автомобилем безопасности, вернулись на пит-лейн, а пилоты покинули машины. И дело было даже не в количестве воды на трассе, а в плохой видимости из-за брызг.

По правилам гонка должна состояться в течении трех часов. Но через два часа стюарды приняли решение остановить отсчет из-за форс-мажорных обстоятельств. Вновь болиды выехали на трассу только еще через час с лишним. И то, по сути, лишь для того, чтобы проехать два круга за машиной безопасности: иначе гонку нельзя было признать состоявшейся.

Поскольку формально гонка была прервана красными флагами, итоговый протокол сформировался по итогам первого круга. Это значит, что дистанция бельгийского заезда составила всего 6880 метров. И это самая короткая гонка в истории "Формулы-1".

Получается, гонщики остались на тех местах, которые они завоевали в квалификации. Победу отпраздновал голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым стал британец Джордж Рассел на "Уильямсе" (он впервые в карьере поднялся на пьедестал), а третье место у его соотечественника из "Мерседес" Льюиса Хэмилтона. Единственное, опять же по регламенту, гонщики, попавшие в десятку, заработали лишь половину очков от максимума.

Дистанция бельгийской гонки составила всего лишь 6880 метров

Понятно, что события в Бельгии вызвали неоднозначную реакцию у ее участников. Например, глава команды "Макларен" Зак Браун призвал пересмотреть правила состоявшихся гонок.

"Конечно, это победа, но мне хотелось по-другому выиграть гонку", - признал, в свою очередь, Ферстаппен. А Хэмилтон назвал произошедшее "фарсом", выразив надежду, что болельщики получат компенсацию за билеты. Зрители, пожалуй, оказались наиболее пострадавшей стороной в этот вечер. Они несколько часов провели на трибунах под дождем и ушли, по сути, ни с чем.

Что касается нашего Никиты Мазепина, выступающего за "Хаас", по ходу следования за автомобилем безопасности россиянин умудрился даже показать самый быстрый круг, но поскольку этот круг не вошел в официальный протокол, Мазепин очко, полагающееся в таких случаях, не получил.