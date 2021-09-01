"Авангард" разгромил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

В среду стартовал сезон 2021/2022 Континентальной хоккейной лиги, уже 14-й по счету. В матче за Кубок открытия действующий обладатель Кубка Гагарина омский "Авангард" одолел финалиста прошлого розыгрыша плей-офф, московский ЦСКА - 4:0.

В матче за Кубок открытия между "Авангардом" и ЦСКА на первый план вышла реализация моментов. Фото: РИА Новости

Матч проходил в Балашихе, где "ястребы" проводят домашние матчи, пока строится хоккейная арена в Омске. Именно здесь в апреле "Авангард" одержал над ЦСКА победу в четвертом матче финала и завоевал главный трофей КХЛ.

Перед той серией армейцы считались фаворитами противостояния. Им же небольшое предпочтение отдавали букмекеры,и сейчас. И это даже несмотря на то, что в составе "Авангарда" вышли 14 человек победного состава, а ЦСКА кардинально обновил тренерский штаб, поставив во главе команды легендарного Сергея Федорова, у которого, несмотря на все его титулы, ноль опыта в качестве тренера.

Первый официальный матч в новой должности начался для Федорова не лучшим образом. Уже в самом дебюте встречи армейcкие шведы Лукас Валльмарк и Клас Дальбек оставили свою команду в меньшинстве три на пять. "Авангард" разыгрывал двух лишних неспешно, но до верного: с лазерного паса Сергея Толчинского в касание точно бросил словацкий новичок омичей Петер Цегларик - 1:0. Так Цегларик стал автором первой шайбы в новом сезоне КХЛ.

Бодрое начало игры сулило результативное продолжение, но ни в первом, ни во втором периодах болельщики, коих пустили на трибуны в количестве тысячи человек, заброшенных шайб не увидели. Хотя моменты возникали с обеих сторон. Особенно их много было у армейцев: голкипера "Авангарда" Шимона Грубеца дважды выручал каркас ворот.

Ну а в третьем периоде хозяева показали сопернику, как надо использовать моменты. Сначала очередное большинство реализовал Корбэн Найт, затем Цегларик оформил дубль, а еще чуть позже то же самое сделал Найт - 4:0. Две шайбы Корбэна разделили всего пять с небольшим минут.

Ну и напоследок любопытнейший факт: с учетом прошлого сезона ЦСКА не может распечатать ворота "Авангарда" уже девять периодов подряд.

Между тем

В канадском Калгари завершился женский чемпионат мира по хоккею. В финале турнира хозяйки льда в овертайме обыграли команду США - 3:2. Таким образом, канадки прервали гегемонию американок, длившуюся с 2013 года. "Бронза" у Финляндии, которая в матче за третье место одолела Швейцарию - 3:1.

Что касается сборной России, наши девушки замкнули пятерку сильнейших, обыграв Японию, - 2:0. Заброшенными шайбами отметились Виктория Кулишова и Валерия Павлова. Таким образом, россиянки выступили хуже, чем на предыдущем ЧМ два года назад, на котором стали четвертыми.

- Задачи ставились бороться за медали и показывать хороший качественный хоккей. У нас не все получилось, с себя ответственности не снимаю. Все пошло не так, как было запланировано, в некоторых моментах нужно будет разобраться, - подвел итог главный тренер сборной России Евгений Бобарико.