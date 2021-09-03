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03.09.2021 13:11
Рубрика: Происшествия

В Воронеже началось рассмотрение первого в РФ дела о договорном матче

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: Антон Валагин/РГ Фото: Антон Валагин/РГ
Фото: Антон Валагин/РГ

Железнодорожный суд Воронежа приступил к рассмотрению первого в России уголовного дела о договорном футбольном матче. На скамье подсудимых - бывшие тренер и шесть игроков новороссийского клуба "Черноморец". По версии следствия, в мае 2019 году за полмиллиона рублей они намеренно проиграли ростовской "Чайке".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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- Сегодняшнее заседание - предварительное. На нем будут рассмотрены два ходатайства и назначена дата первого слушания по делу, - рассказали "РГ" в пресс-службе суда.

Несмотря на это, в суд прибыли все обвиняемые. С прессой они не общались, но адвокат одного из футболистов Дмитрий Виданов заявил, что его подзащитный признал себя виновным по статье 184 УК РФ "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования".

Заседание проходит в закрытом режиме.

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