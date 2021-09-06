Италия установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии

Сборная Италии по футболу сыграла вничью со Швейцарией (0:0) в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022 и установила исторический рекорд.

"Скуадра адзурра" не уступила соперникам в 36-й встрече подряд, что является новым мировым достижением. Предыдущий рекорд принадлежал Испании (2007-2009) и Бразилии (1993-1996), которые никому не проигрывали на протяжении 35 поединков. В последний раз подопечные Роберто Манчини оказались слабее оппонента в 2018 году в противостоянии с Португалией (0:1) в рамках Лиги наций.

Возвращаясь к отборочному турниру первенства планеты, то Италия лидирует в группе "С" с 11-ю очками. На второй строчке расположились швейцарцы (семь очков), далее идут болгары (пять очков), сборная Северной Ирландии (четыре очка) и Литвы (ноль очков).