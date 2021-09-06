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Рубрика: Спорт

Италия установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии

Текст: Артур Нанян
Фото: AFP/Fabrice COFFRINI Фото: AFP/Fabrice COFFRINI
Фото: AFP/Fabrice COFFRINI

Сборная Италии по футболу сыграла вничью со Швейцарией (0:0) в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022 и установила исторический рекорд.

Фото: Gettyimages
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"Скуадра адзурра" не уступила соперникам в 36-й встрече подряд, что является новым мировым достижением. Предыдущий рекорд принадлежал Испании (2007-2009) и Бразилии (1993-1996), которые никому не проигрывали на протяжении 35 поединков. В последний раз подопечные Роберто Манчини оказались слабее оппонента в 2018 году в противостоянии с Португалией (0:1) в рамках Лиги наций.

Возвращаясь к отборочному турниру первенства планеты, то Италия лидирует в группе "С" с 11-ю очками. На второй строчке расположились швейцарцы (семь очков), далее идут болгары (пять очков), сборная Северной Ирландии (четыре очка) и Литвы (ноль очков).

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