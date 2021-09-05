Нидерланды разгромили Черногорию и продолжают биться за первое место в группе

Сборная Нидерландов одержала первую победу после возвращения на пост главного тренера Луи ван Гала. В пятом туре отборочного цикла чемпионата мира-2022 "оранжевые" разгромили дома Черногорию со счетом 4:0.

После неудачного выступления Нидерландов на Евро-2020, где Мемфис Депай и компания неожиданно уступили чехам уже в 1/8 финала, команду возглавил ван Гал. Сделал он это в третий раз: ранее один из лучших тренеров современности работал на этой должности в 2000 и 2012 годах. И если первая попытка оказалась неудачной - "оранжевые" не смогли выйти на первенство планеты, то со второй Луи удалось привести сборную к бронзовым медалям чемпионата мира в Бразилии.

К решению о назначении ван Гала в самих Нидерландах отнеслись сдержанно. После ухода из "Манчестер Юнайтед" в 2016 году Луи никого не тренировал, более того, пару лет назад он признался, что не собирается возобновлять карьеру. Но, как видно, отказать сборной своей страны ван Гал оказался не в силах.

- Я здесь уже в третий раз. Для меня было честью послужить родине в 2000-м и в 2012-м. Однако сейчас - особенный момент. Пять лет я был на пенсии. Сейчас возникла необходимость помочь команде. Кто еще может это сделать? Моя цель - стать чемпионом мира. Если честно, на месте футбольного союза Нидерландов я поступил бы точно так же - доверился бы опытному специалисту. Впрочем, в случае неудач меня тут же уволят. Таковы правила, - отметил ван Гал.

И все же пока поводов отстранять Луи от работы крайне мало: в первом матче квалификации при ван Гале Нидерланды сыграли вничью на выезде с одним из конкурентов по группе Норвегией (1:1), а на выходных победили Черногорию. Блистает Депай: нападающий "Барселоны" в последних пяти встречах за сборную и клуб набрал пять (3+2) очков. Во встрече с черногорцами Мемфис оформил дубль и отметился результативной передачей.

- Депай понимает свою значимость и выглядит очень здорово. Я доволен им, как и остальными игроками. Против Черногории мы начали плохо - первые 15 минут для нас был стресс. Однако затем мои футболисты взяли себя в руки. Конечно, можно было забить еще больше, но самое главное - три очка, - отметил ван Гал.

В августе главным тренером Нидерландов уже в третий раз стал знаменитый Луи ван Гал, который два года назад объявил о завершении карьеры

Лидирует в группе "G" Турция, обыгравшая в пятом туре Гибралтар (3:0). В активе команды Шенола Гюнеша 11 очков, далее идут Нидерланды и Норвегия с десятью очками. Во вторник "оранжевые" примут турок, норвежцы встретятся дома с Гибралтаром, а Латвия отправится в гости к Черногории.

В серьезный кризис угодила Франция. Чемпионы мира не смогли победить уже в пятом матче подряд, уйдя от поражения на выезде против Украины (1:1). А несколькими днями ранее "трехцветные" с тем же счетом завершили домашнюю встречу с боснийцами.

- Нам не хватает самоотдачи и агрессии. Эйфория чемпионата мира-2018 в прошлом, и теперь Франции недостает уверенности в себе, - считает капитан "трехцветных" Уго Льорис. - Уровень футболистов стал выше, но прогресс в игре зависит от каждого в отдельности. Остается только работать дальше и пытаться изменить ситуацию.

В последнее время французские СМИ все чаще задаются вопросом: а не пора ли федерации задуматься о смене главного тренера? Безусловно, заслуга Дешама в триумфе на первенстве планеты огромна, но после этого команда серьезно сдала, хотя по составу она становится только сильнее. На чемпионате Европы "трехцветные" оступились уже на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии, ведя по ходу встречи 3:1, а теперь буксуют в квалификации ЧМ-2022. Поговаривают, что место Дешама может занять экс-наставник мадридского "Реала", легенда мирового футбола Зинедин Зидан, на данный момент находящийся без работы.

- Мы недовольны последними результатами. Нашей целью в матче с Украиной была победа, особенно после ничьей с Боснией. Ребята начали встречу с определенной схемой, но она не сработала, - признался Дешам. - В перерыве нам пришлось внести некоторые изменения, и это принесло свои плоды. Сейчас нам надо настроиться на противостояние с финнами.

Несмотря на потери очков, французы остаются лидерами группы "D" (девять баллов). Далее идут Финляндия с Украиной (по пять очков), боснийцы и Казахстан (по два очка). Завтра команда Дидье Дешама примет Финляндию, а Босния встретится на своем поле с Казахстаном.

Интересный матч прошел в Торсхавне, где Фарерские острова принимали полуфиналистов чемпионата Европы-2020 датчан (0:1).

Впервые в XXI веке Дания сыграла официальный поединок против Фарер - территории, считающейся частью страны на правах автономного региона. Несмотря на громадную разницу в классе, хозяева едва не сотворили сенсацию: единственный гол датчане забили на 86-й минуте. Справедливости ради, с первых минут у "красно-белых" на поле вышли в основном молодые ребята, что, впрочем, ничуть не умаляет заслуг островитян. С пятью победами в пяти турах Дания занимает первое место в группе "F", а на второй строчке расположились израильтяне, разгромившие Австрию (5:2). У команды Вилли Руттенштайнера в активе десять очков, далее идут шотландцы (восемь очков), австрийцы (семь) и Фареры с Молдавией (по одному очку).