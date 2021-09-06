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06.09.2021 11:49
Рубрика: Спорт

"Локомотив" делает все для возвращения Камано после переворота в Гвинее

Текст: Максим Домчев

Нападающий московского "Локомотива" Франсуа Камано не может вернуться в клуб после военного переворота в Гвинее. "Локо" заявил, что предпринимает все усилия для того, чтобы футболист смог отправиться в Москву.

Фото: AFP/CELLOU BINANI
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После того как в Гвинее произошел военный переворот, все пути въезда и выезда заблокированы.

"ФК "Локомотив" предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своем доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба", - говорится в заявлении "Локомотива".

На счету Камано 36 матчей за сборную страны, в которых он отметился шестью мячами.

В воскресенье военные ворвались в президентский дворец и задержали главу государства, 83-летнего Альфа Конде. Они объявили о роспуске правительства и приостановке действия конституции.

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