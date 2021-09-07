В среду открывается форум "Россия - спортивная держава"

С 8 по 10 сентября в выставочном центре "Казань Экспо" пройдет международный спортивный форум "Россия - спортивная держава". Это событие международного масштаба пройдет в режиме живой коммуникации. Ожидается более двух тысяч участников из разных стран мира.

И меры, которые приняты для недопущения распространения коронавирусной инфекции, масштабны. Так, вход на глобальное мероприятие будет разрешен только при наличии свежего ПЦР-теста. Его необходимо пройти и тем, кто уже привился от "короны". А чтобы не допустить большой концентрации людей в одном помещении, организаторы выбрали огромный выставочный центр "Казань Экспо".

Деловую программу составят практические занятия и мастер-классы от лидеров спортивной индустрии. Темой для обсуждения станет развитие фитнеса, цифровизации массового и профессионально спорта в России, развитие физической активности на селе и многое другое. Участникам будут представлены 12 тематических треков деловой программы.

Ожидается и немало ВИП-гостей. Это и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, и министр спорта РФ Олег Матыцин, приедут министры спорта Беларуси, Катара, Египта, Черногории. Так же форум посетят президенты FINA Хусейн Аль-Мусаллам, Международной федерации гандбола Хасан Мустафа, хоккея Рене Фазель и другие. Несмотря на то что соревнования Специальной Олимпиады России в Казани из-за пандемии перенесены с 2022-го на год следующий, ее российский президент Ольга Слуцкер выступит перед участниками с докладом о важности инклюзивной среды в обществе. Помимо этого гостями форума станут спортсмены, завоевавшие медали на Паралимпиаде в Токио. Участникам обещают обширную спортивную программу вне стен форума. К примеру, можно будет понаблюдать забег министров спорта по казанской набережной или посетить матч Беларуси и Бельгии.

Государственный музей спорта впервые представит уникальный проект "Музей на колесах". Спортивный парк развернется на территории в 10 000 квадратных метров. Здесь можно посетить интерактивные площадки, записать детей в спортивные школы и секции, испытать интересные спортивные аттракционы, принять участие в соревнованиях. А еще будет множество мастер-классов, автограф-сессий от известных спортсменов и олимпийских чемпионов. Участие подтвердили Владислав Третьяк, Леонид Слуцкий, Светлана Журова, а также олимпийские чемпионы Игр в Токио.

Форум пройдет в режиме живой коммуникации: ожидается более двух тысяч участников

Спортивный парк готов принять более 3 тысяч участников. На его территории - полноценная площадка гоночной команды "КАМАЗ-мастер". Там же пройдет масштабный национальный фестиваль "Мир спорта-2021" в рамках большого роуд-шоу. Тут же можно будет сдать нормы ГТО.