Российские волейболисты завершили предварительный этап ЧЕ уверенной победой

Мужская сборная России завершила предварительный этап чемпионата Европы в своей группе "С" в финском Тампере убедительной победой над Северной Македонией - 3:0 (25:15, 25:13, 25:18). Это наш первый из суммарно четырех выигранных матчей, где хватило трех сетов. Теперь на следующую стадию турнира отправляемся в польский Гданьск, город-порт на побережье Балтийского моря.

Серебряный призер Олимпиады Павел Панков последние два матча в группе провел в качестве основного связующего. Фото: eurovolley.cev.eu

Результат встречи с македонцами, увы, не давал полной картины в турнирной таблице. Исход важного противостояния Финляндия - Турция стал известен уже после подписания этого номера "РГ". В случае победы турок 3:0 или 3:1 россияне занимали в шестерке третье место и с большой вероятностью в 1/8 финала выходили на такие сильные сборные, как действующий чемпион мира Польша или победитель предыдущего первенства Европы Сербия.

Впрочем, перед плей-офф больше стоит обратить внимание не на потенциальных оппонентов, а на свою игру. На фоне усталости после Олимпиады она пока нестабильная.

Хотя в среду все прошло совершенно спокойно, но ведь и соперничал с нами аутсайдер. Главный тренер Туомас Саммелвуо дал возможность отдохнуть ряду ведущих волейболистов - блокирующим Ивану Яковлеву и Ильясу Куркаеву, нападающему Егору Клюке, который здесь действует на позиции диагонального, второй матч подряд находился в квадрате разминки запасных связующий Игорь Кобзарь.

Зато получили возможность вдоволь поиграть другие. Например, сменщик Клюки Кирилл Клец наколотил македонцам 15 очков. Снова удачно выходит на замену абсолютный дебютант сборной Павел Тетюхин. Он сразу подает навылет или так сильно, что соперники приходится атаковать после тяжелого приема.

Павел Тетюхин вторую игру подряд, выходя на замену, добывает очки со своих пушечных подач

Одно из наиболее ярких впечатлений наших ребят от игр в Тампере - возможность играть при зрителях. Ведь до этого пришлось пройти два длинных турнира совсем при пустых трибунах - Лигу наций в Италии и Олимпиаду в японском Токио. Правда, в Тампере действовали определенные ограничения на посещаемость, но победный для россиян матч с хозяевами собрал более трех тысяч болельщиков.

В Польше будет оживленнее. К примеру, на предварительной стадии в Кракове встреча хозяев группы "А" против сербов собрала 12 700 зрителей, "ЭРГО Арена" в Гданьске тоже масштабное спортсооружение - здесь 11 500 мест. Игры 1/8 финала состоятся 11-12 сентября. Зал для России счастливый. В 2011-м выиграли здесь Мировую лигу, в 2013-м успешно провели встречи плей-офф чемпионата Европы и дальше отправились в Данию за "золотом".