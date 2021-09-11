Поздняков переизбран на пост президента Европейской конфедерации фехтования

В Сочи в рамках ежегодного конгресса состоялись выборы президента Европейской конфедерации фехтования. Единственным кандидатом на этот пост был Станислав Поздняков, являющийся действующим главой EFC.

"Для меня большая честь быть вновь избранным президентом. Обещаю сделать все от меня зависящее, приложить все усилия для развития нашего вида спорта. Ваше решение дает мне уверенность, что прошедший период мы прошли рука об руку", - приводит слова Позднякова ТАСС.

Поздняков был избран на этот пост в 2016 году. Новые выборы президента EFC должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.