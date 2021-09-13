"Зенит" стартует в главном еврокубке матчем против "Челси"

Во вторник в Европе состоятся первые матчи группового этапа Лиги чемпионов. Внимание российских болельщиков приковано к Лондону, где победитель турнира "Челси" примет питерский "Зенит".

В отличие от предыдущих нескольких розыгрышей главного еврокубка, на этот раз команда Сергея Семака попала в очень сложную группу. Помимо английского клуба в квартет "H" попали "Ювентус" и крепкий шведский "Мальме". Если откровенно, попадание в плей-офф Лиги Европы с третьего места можно будет считать неплохим результатом.

После победы в Лиге чемпионов "Челси" в летнее межсезонье не только не продал никого из лидеров, но и усилился. В столицу Великобритании вернулся Ромелу Лукаку, за которого "синие" выложили 115 миллионов евро. Бельгиец сразу же показал, что он находится в потрясающей форме: в трех стартовых встречах Лукаку забил три мяча, в том числе и в дерби "Арсеналу". Безусловно, главная заслуга во всех последних успехах "Челси" принадлежит Томасу Тухелю. Немец возглавил команду в январе прошлого года и уже завоевал два трофея - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Понятно, что останавливаться на достигнутом Тухель, получивший на родине кличку Патологоанатом, не собирается.

- Старт сезона получился отличным. Да, мы потеряли очки в матче с "Ливерпулем", но та встреча была выездной, и соперник играл в большинстве. В каждом поединке "Челси" показывает, что готов побеждать. В определенных моментах мы можем действовать лучше, нам еще есть над чем работать. Цели у нас самые максимальные, постараемся достичь их. Отдельно хочу сказать про Лукаку, который уже стал одним из ключевых футболистов. Он любит вызовы и прекрасно справляется с ними. Счастлив иметь такого исполнителя в своем составе, - подчеркнул Тухель.

Что касается "Зенита", то подготовка питерцев к стартовому матчу в Лиге чемпионов получилась скомканной. Все из-за ситуации вокруг бразильцев Малкома и Клаудиньо, которых российский клуб мог недосчитаться в сегодняшней встрече из-за скандала.

Дело в том, что страны Южной Америки сейчас входят в "красную зону" для Великобритании из-за пандемии, и потому по возвращении оттуда всех ждут строгие ограничения. Карантин в десять дней обязателен даже для спортсменов. К примеру, команды английской Премьер-лиги решили не отпускать своих футболистов, прекрасно зная о потенциальных санкциях. Для таких случаев есть правило - федерации могут запретить играть в клубах в течение пяти дней после международной паузы. Тот же Уругвай не стал его активировать, а Бразилия и несколько других стран пожаловались в ФИФА.

Так вот, "Зенит" сначала позволил Малкому и Клаудиньо уехать, но после того, как стал известен календарь Лиги чемпионов, в спешном порядке вернул полузащитников, чтобы те смогли вылететь в Лондон. Федерация футбола Бразилии обратилась в ФИФА. После долгих переговоров все же было принято решение позволить Малкому и Клаудиньо выйти на поле в матче с "Челси".

В то же время до сих пор остается непонятной ситуация с еще одним легионером "Зенита" - Вильмаром Барриосом. Опорный хавбек питерцев в ночь с 9 на 10 сентября играл за Колумбию против Чили. Соответственно, по возвращении в Россию ему необходимо пройти десятидневный карантин. Барриос уже не вышел на поле в матче с "Ахматом", и его поездка в Лондон также оставалась под вопросом.

Если говорить непосредственно о футболе, то "Зенит" и "Челси" проведут первый поединок друг против друга в истории. При этом лондонцы во второй раз подряд попали в одну группу с представителем России. В прошлом году англичанам противостоял "Краснодар". На выезде "синие" разгромили соперника - 4:0, а дома разошлись миром - 1:1 Всего пути "Челси" с нашими командами пересекались восемь раз, и лишь дважды "аристократы" не сумели победить.

В параллельной встрече группы "Н" в Швеции "Мальме" примет "Ювентус". Туринский клуб выдал один из худших стартов в истории, не одержав ни одной победы в трех турах чемпионата Италии: два поражения и одна ничья. На выходных "Старая синьора" уступила в гостях "Наполи" (1:2), который тренирует бывший наставник "Зенита" Лучано Спаллетти.

Где будем смотреть

14 сентября, вторник

"Матч ТВ"

19.45. "Янг Бойз" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). Прямая трансляция.

21.45. "Челси" (Англия) - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

19.45. "Севилья" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия). Прямая трансляция.

21.45. "Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.45. "Динамо" Киев (Украина) - "Бенфика" (Португалия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

21.45. "Мальме" (Швеция) - "Ювентус" (Италия). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

21.45. "Вильярреал" (Испания) - "Аталанта" (Италия). Прямая трансляция.

Между тем

Сборная России разгромила Египет со счетом 9:0 в первом матче группового этапа чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Литве. Одним из героев встречи стал Иван Чишкала, забивший три мяча.

В финальной части чемпионата мира принимают участие 24 команды. Они разбиты на шесть групп, в 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные и еще четыре сильнейших представителя из занявших третьи места. Россия и Египет выступают в квартете "В" вместе с Гватемалой и Узбекистаном. Во втором туре подопечные Скоровича встретятся 15 сентября с Узбекистаном.