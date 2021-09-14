СМИ: "Барселона" намерена приобрести у "Динамо" Арсена Захаряна

Полузащитник сборной России и московского "Динамо" Арсен Захарян может перейти в "Барселону": 18-летний игрок попал в сферу интересов каталонского клуба. Об этом написал в своем Telegram-канале спортивный журналист Нобель Арустамян.

Скауты "Барселоны" следят за игрой российского полузащитника после его выступления на молодежном чемпионате Европы.

По словам журналиста, представители испанского клуба несколько раз прилетали в Россию на матчи с участием Захаряна. Они остались довольны увиденным, и клуб намерен начать переговоры с "Динамо" и самим футболистом. Трансфер игрока в "Барселону" может состояться летом следующего года. Его сумма оценивается в 15 миллионов евро.

Захарян находится в системе "Динамо" с 2017 года, в ноябре прошлого года дебютировал в основной команде. Всего в составе "бело-голубых" провел 20 игр и забил 4 мяча. С сентября выступает за сборную России, в стане которой принял участие в двух встречах. Согласно порталу transfermarkt.com, рыночная стоимость Захаряна составляет на данный момент четыре миллиона евро.