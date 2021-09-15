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15.09.2021 01:01
Рубрика: Спорт

Московское "Динамо" одержало пятую подряд победу в КХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8561)
Продолжается регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Столичное "Динамо", одержавшее на старте четыре победы в четырех матчах, отправилось в турне по Дальнему Востоку. После успеха над "Амуром" "бело-голубые" намеревались продлить свою серию в поединке против владивостокского "Адмирала".
Московское "Динамо" после победы над "Адмиралом" продолжает лидировать в Западной конференции. Фото: РИА Новости Московское "Динамо" после победы над "Адмиралом" продолжает лидировать в Западной конференции. Фото: РИА Новости
Московское "Динамо" после победы над "Адмиралом" продолжает лидировать в Западной конференции. Фото: РИА Новости

Поединок получился на загляденье. В конце первого тайма Вячеслав Ушенин открыл счет и вывел хозяев вперед.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Шипачев установил рекорд КХЛ по голевым передачам

Однако сразу после первого перерыва Дмитрий Рашевский счет сравнял. Стоит отметить, что этот талантливый хоккеист набирает очки в пятом матче подряд. "Адмирал" такое положение дел не устраивало, и благодаря усилиям форварда Марка Верба в середине второго тайма клуб из Приморского края вновь вышел вперед.

Третий период остался за москвичами - они смогли забить четыре раза усилиями Станислава Галиева, Дмитрия Рашевского, Николая Чебыкина и Вадима Шипачева. "Адмирал" ответил лишь раз - отличился Верба. Итоговый счет на табло - 5:3 в пользу москвичей.

Необходимо отдельно сказать о достижении Вадима Шипачева, который стал лучшим ассистентом в истории Континентальной хоккейной лиги. После матча во Владивостоке на его счету 510 передач!

Ну а накануне прошел финансовый совет директоров КХЛ, на котором был рассмотрен отчет об исполнении финансово-хозяйственного плана, утверждено распределение между клубами доходов, полученных Лигой от продажи медиа и коммерческих прав, а также заслушан доклад комитета совета директоров по контролю за деятельностью клубов КХЛ, а главный арбитр КХЛ рассказал об актуальных вопросах судейства.

Если коротко говорить об итогах, то совет решил, что в сезоне 2020/2021 введен жесткий потолок и пол заработных плат хоккеистов. Жесткий потолок составляет 900 млн рублей, пол в сезоне 2021/2022 - 315 млн рублей.

Произошло сокращение разрыва в бюджетах между клубами: между первыми и последним клубом с семи до пяти раз в сравнении с сезоном 2019/2020, а с начала действия Стратегии КХЛ по выравниванию уровня команд с 14 до пяти раз с 2017 года.

Происходит снижение процента набранных очков у победителя регулярного чемпионата - с 88% в сезоне 2018/2019 и 78% в сезоне 2019/2020 до 75% в сезоне 2020/2021.

В прошедшем чемпионате увеличилась средняя результативность матчей с 4,93 шайбы за игру в сезоне 2019/2020 до 5,34 в сезоне 2020/2021.

Седьмой год подряд КХЛ закончила сезон с прибылью. В сезоне 2020/2021 общий объем доходов составил 2,8 млрд рублей. Основной объем выручки составили доходы от партнеров и рекламодателей, который выше планового показателя на шесть процентов.

Доходы от реализации телевизионных и беттинг-прав в сезоне 2020/2021 выше планового показателя на пять процентов.

Нельзя не сказать и о том, что КХЛ и Федерация хоккея России согласовали продление договора делегирования прав на проведение чемпионата России на следующие четыре сезона - до 30 апреля 2025 года.

С учетом непростой ситуации с пандемией коронавируса ограничения в КХЛ решено сохранить. В среднем по Лиге вакцинировано более 70% персонала клубов, но согласно требованиям Роспотребнадзора Лига продолжит тестирование игроков методом ПЦР один раз в семь дней. До начала сезона совет директоров КХЛ согласовал целевую программу по тестированию персонала клубов, тестируемых за счет КХЛ - 45 человек. По состоянию на вчерашний день в клубах КХЛ три человека имели положительный ПЦР-тест, но из них был только один хоккеист.

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