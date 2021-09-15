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15.09.2021 14:10
Рубрика: Спорт

Президент "Наполи" готов вложить 10 млрд евро в создание турнира вместо ЛЧ

Текст: Максим Домчев
Фото: Joel C Ryan/Invision/AP Фото: Joel C Ryan/Invision/AP
Фото: Joel C Ryan/Invision/AP

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил о том, что готов вложить 10 миллиардов евро в создание нового футбольного клубного турнира в Европе вместо нынешних Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
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Де Лаурентис заявил о том, что нынешняя система турниров уже не может гарантировать клубам достойные доходы. Успешное выступление требует приобретения игроков экстра-класса, а это влечет огромные расходы.

"Нынешняя система не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам достаточного дохода, чтобы оправдать свое участие в них. Клубы должны разговаривать друг с другом, чтобы придумать более современный и прибыльный турнир для всех, кто в нем участвует", - приводит слова президента "Наполи" Daily Mail.

Де Лаурентис уверен, что при организации нового клубного турнира необходимо сократить размеры высших дивизионов национальных чемпионатов. А главное - лига должна быть открытой, и сыграть в ней смогут команды, завоевавшие это право в своих чемпионатах.

"Я изучил проект и готов внести 10 миллиардов евро, но нам нужна готовность и полная независимость. Если мы не изменим правила игры и не сделаем зрелище лучше, молодые люди бросят нас, и футбол перестанет быть центральной частью нашей жизни. Мои исследования показывают, что люди в возрасте от 8 до 25 лет перестали смотреть футбол и предпочитают играть со смартфонами - они полностью изменили наших детей", - уверен президент "Наполи".

В апреле топ-клубы Европы уже объявили о создании Суперлиги, но этот проект спустя несколько дней был приостановлен из-за угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

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