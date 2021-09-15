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15.09.2021 21:48
Рубрика: Спорт

Сборная России по шахматам выиграла онлайн-олимпиаду ФИДЕ

Текст: Максим Домчев
Сборная России в финале онлайн-олимпиады по шахматам победила команду США и второй раз подряд завоевала главный приз турнира.
Александра Горячкина. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Александра Горячкина. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Александра Горячкина. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В среду в финале шахматной онлайн-олимпиады встречались команды России и США. В первом матче российская команда взяла верх 3,5-2,5. Выиграли Владислав Артемьев, победивший Рэя Робсона, и Александра Горячкина, одолевшая Ирину Круш. Даниил Дубов, Полина Шуваова и Александра Костенюк свои партии завершили вничью. Андрей Есипенко уступил Эвондеру Ляну.

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Во втором матче российская сборная снова оказалась сильнее - 3,5 на 2,5. Победы одержали Александра Костенюк и Лея Гарифуллина. Три партии закончились вничью, а Есипенко во второй раз уступил Ляну.

Российская сборная победила на онлайн-олимпиаде ФИДЕ второй раз подряд.

"Поздравляю нашу команду, всех россиян, всех болельщиков и любителей шахмат с победой на онлайн-олимпиаде ФИДЕ! Нет более высокой чести и большей радости, чем приносить золотые медали своей стране. Эта важная победа стала возможна благодаря самоотдаче наших спортсменов и слаженной работе тренерского коллектива", - приводит сайт ФШР слова президента организации Андрея Филатова.

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