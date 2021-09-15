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15.09.2021 16:51
Рубрика: Спорт

"Спартак" объявил состав на матч Лиги Европы против "Легии"

Текст: Максим Домчев

Московский футбольный клуб "Спартак" назвал состав на матч первого тура группового раунда Лиги Европы против польской "Легии". Нападающий Александр Соболев остался в запасе.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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"Спартак" примет "Легию" в среду, начало встречи в 17:30.

С первых минут у хозяев на поле выйдут голкипер Александр Максименко, защитники Самюэль Жиго, Николай Рассказов, Георгий Джикия и Айртон, в линии полузащиты - Виктор Мозес, Роман Зобнин, Наиль Умяров и Квинси Промес. Дуэт нападающих составят Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

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