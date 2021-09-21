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21.09.2021 22:43
Рубрика: Спорт

"Ак Барс" одержал третью победу подряд в чемпионате КХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8567)
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи. Казанский "Ак Барс" после крайне неудачного старта в чемпионате потихоньку находит свою игру. Накануне "Белые барсы" одолели "Витязь" - 2:1. Шайбы у победителей забросили Артур Бровкин и Кирилл Петров (отметим, что эта шайба стала для Кирилла сотой в составе "барсов"). В составе гостей отличился Даниэль Одетт.
Казанский "Ак Барс" в последних матчах показывает пример блестящей игры в обороне. Фото: РИА Новости Казанский "Ак Барс" в последних матчах показывает пример блестящей игры в обороне. Фото: РИА Новости
Казанский "Ак Барс" в последних матчах показывает пример блестящей игры в обороне. Фото: РИА Новости

После девяти матчей "Ак Барс" занимает четвертую позицию в Восточной конференции с пятью победами.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В чемпионате КХЛ "Спартак" одолел рижское "Динамо"

По словам наставника казанцев Дмитрия Квартальнова, у него появились поводы для оптимизма:

- Очередная тяжелая игра. Но хорошо, что в прошлом матче пропустили ноль шайб, а в этом - всего одну. И забили чуть больше соперника - здорово, идем дальше.

"Ак Барс" одержал три победы подряд. Насколько вы при этом довольны качеством игры?

Дмитрий Квартальнов: Вообще "рвем" всех подряд, да? Но три победы есть три победы. Здорово, что стали меньше пропускать, - мы играем по своей ситуации. И Тимур Билялов здорово играет на последнем рубеже.

Наставник "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов доволен, что команда набирает ход в чемпионате

Самая больная тема - большинство. Почему ничего не меняется?

Дмитрий Квартальнов: Мы очень много работаем, хотя мне не нравится это слово. Ведем теоретическую подготовку, разговариваем. У нас и большинства-то опять было не очень много, всего два в матче. Один раз поменяли спецбригады, и все, а хотелось бы побольше времени для розыгрыша. Я согласен, что нам нужно что-то поменять, надо больше бросать. В первом большинстве ни одного броска - Кэмпфер мимо ворот бросил один раз. Может быть, нервозность сказывается или парни хотят красиво забить, но не получается. Работаем, терпим и, наверное, будем что-то менять.

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