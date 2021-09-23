Сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Литве, обыграв Вьетнам со счетом 3:2.

Несмотря на очевидную разницу в классе, команде Сергея Скоровича пришлось очень непросто. По словам главного тренера россиян, у наших спортсменов хромала реализация. Отсюда и такой нервный поединок.

- Мы говорили ребятам, что Вьетнам очень быстро бежит в контратаки, пользуется длинными забросами. Вроде вели с комфортным преимуществом, но сразу же пропустили, усложнив ситуацию. У нас было полно моментов, да реализация подкачала. Будем работать, - отметил Скорович.

В четвертьфинале Россия 26 сентября встретится с победителем пары Аргентина - Парагвай. На момент подписания номера "РГ" в печать было известно имя еще одного участника 1/4 финала - Марокко. Африканцы пробились в восьмерку лучших благодаря победе над Венесуэлой (3:2).