"Зенит" одержал волевую победу над "Крыльями Советов"

"Зенит" в матче 9-го тура РПЛ одержал волевую победу над самарскими "Крыльями Советов" - 2:1.

"Зенит" в 9-м туре на своем стадионе принимал самарские "Крылья Советов". В начале первого тайма гостям удалось провести результативную атаку. Антон Зиньковский после передачи партнера дошел до штрафной соперника и красивым ударом отправил мяч точно в дальний угол ворот "Зенита".

За 10 минут до свистка на перерыв Артем Дзюба в штрафной выиграл борьбу у Никиты Чернова и точно пробил головой. Победу "Зениту" помог одержать тот же Дзюба. За фол на нем был назначен пенальти, который реализовал Алексей Сутормин.

"Зенит" набрал 23 очка и увеличил отрыв до шести очков от идущего вторым "Локомотива".