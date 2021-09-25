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25.09.2021 18:55
Рубрика: Спорт

Путин предложил провести в РФ еще один ЧМ по футболу

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением подумать о проведении в стране еще одного чемпионата мира по футболу.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Видео: Путин проводит встречу с лидерами политических партий

Об этом глава государства заявил в субботу на встрече с лидерами прошедших в Госдуму партий.

"Мы в своё время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем, может, проведем еще один чемпионат мира", - сказал Путин

Россия уже принимала чемпионат мира в 2018 году. Он прошел в 11 городах - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге, где были построены или отреставрированы арены.

ЧМ-2018 получил самые лучшие отзывы и был признан одним из самых успешных. Сборная России на турнире дошла до четвертьфинала.

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