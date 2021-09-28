УЕФА отменил наказание клубам-создателям Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратил дисциплинарное дело против "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны", выступивших инициаторами создания европейской Суперлиги.

Об этом сообщается в опубликованном заявлении УЕФА. Руководство европейского футбола приняло решение признать ранее инициированное разбирательство недействительным.

Ранее УЕФА наказал 9 клубов, объявивших о выходе из проекта и начал отдельное дело в отношении "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны", которых вполне могли даже исключить из еврокубков.

В тоже время в УЕФА подчеркнули, что не отменяют право применения наказания в будущем.

"УЕФА продолжит предпринимать все необходимые меры в строгом соответствии с законодательствами стран и ЕС для защиты интересов УЕФА и всех заинтересованных сторон в футболе", - говорится в заявлении.

О создании Суперлиги стало известно в апреле. В нее вошли 12 клубов, но после непризнания проекта со стороны ФИФА и УЕФА, протестов болельщиков, 9 клубов вышли из него.