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02.10.2021 18:56
Рубрика: Спорт

Гол Ежова принес "Крыльям Советов" гостевую победу над "Динамо"

Текст: Максим Домчев

Самарские "Крылья Советов" в матче десятого тура РПЛ на выезде нанесли поражение московскому "Динамо" - 1:0.

"Крылья Советов" одержали крупнейшую победу в истории Кубка страны

В Москве удачно начавшее новый сезон "Динамо" принимало самарские "Крылья Советов". С первых минут хозяева больше владели мячом, чаще атаковали, но в завершающей стадии команде явно не хватало точности.

На 23-й минуте гости провели быструю контратаку. Иван Сергеев отдал точную передачу на выход. В дальнейшем хозяева предприняли попытки уйти от поражения, но оборона гостей во главе с голкипером Иваном Ломаевым сумели выстоять.

После этой победы у самарцев стало 13 очков, и команда располагается на десятой строчке в турнирной таблице. "Динамо" с 19-ю очками пока остается на втором месте.

Благодаря неудаче "Динамо" "Зенит" может увеличить отрыв от бело-голубых. Пока питерцы опережают столичный клуб на четыре очка.

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