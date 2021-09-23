"Крылья Советов" одержали крупнейшую победу в истории Кубка страны

Накануне состоялись первые матчи группового этапа Кубка России по футболу. В одном из них "Крылья Советов" разгромили представителя ПФЛ (третья по силе лига чемпионата страны) ногинское "Знамя" - 10:0.

Напомним, что, как и в предыдущем розыгрыше соревнований, вместо стадий 1/32 и 1/16 в Кубке проводится элитный групповой раунд, который состоит из 11 групп по три команды в каждой - по одной от Премьер-лиги (не участвующие в еврокубках), первого и второго дивизионов ФНЛ, в том числе и ПФЛ.

Всего несколько месяцев назад, в мае, "Крылья" едва не завоевали Кубок: команда Сергея Осинькина вышла в финал, но там сильнее оказался столичный "Локомотив". Как видно, самарцы настроены как минимум повторить тот результат. Хотя вчерашний соперник у них был намного ниже классом.

Что интересно - за "Знамя" выступают сразу несколько известных футболистов. В частности, бронзовый призер Евро-2008, экс-форвард "Тоттенхэма" и "Спартака" Роман Павлюченко, а также бывший защитник "красно-белых" и "Локомотива" Роман Шишкин. Оба вышли на поле с первых минут, но "Крылья" не оставили сопернику никаких шансов. Самарский клуб одержал крупнейшую победу в истории Кубка страны, который проводится с 1992 года.

Крупную победу одержало также столичное "Динамо": "бело-голубые" разгромили в гостях динамовцев из Ставрополя со счетом 6:0. Отличились Дмитрий Скопинцев, Денис Макаров, Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев и Сильвестр Игбун.

В остальных матчах среды в Кубке были зафиксированы следующие результаты: "Динамо" (Барнаул) - "Нижний Новгород" - 0:1, "Легион Динамо" (Махачкала) - "Уфа" - 1:1, "Ленинградец" - "Краснодар" - 0:2, "Кайрат" (Москва) - "Ахмат" (Грозный) - 0:3, "Динамо" (Брянск) - "Арсенал" (Тула) - 1:6.

"Крылья Советов" разгромили на чужом поле "Знамя" из Ногинска со счетом 10:0

Первый матч в Кубке сегодня проведет один из фаворитов турнира ЦСКА: армейцы отправятся в Ижевск в гости к местному "Зениту". Вероятно, из-за достаточно плотного графика тренерский штаб "красно-синих" решил оставить в Москве сразу трех опытных футболистов - Игоря Акинфеева, Марио Фернандеса и Алана Дзагоева. Зато в заявку попал автор единственного гола в ворота "Спартака" во встрече восьмого тура Премьер-лиги Антон Заболотный.

Между тем

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду благодаря переходу в "МЮ" обошел игрока "ПСЖ" Лионеля Месси и поднялся на первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes.

По прогнозам издания, в нынешнем сезоне Роналду заработает 125 миллионов долларов до вычета налогов, из которых 70 миллионов придутся на его зарплату и бонусы за возвращение на Туманный Альбион. В свою очередь Месси, покинувший летом "Барселону" ради переезда во Францию, располагается в рейтинге сразу после Криштиану. Он получит 110 миллионов долларов.

Тем временем стало известно, что Роналду нарушил устную договоренность с "Ювентусом" при переходе в "МЮ", которую заключил его агент Жорже Мендеш. Представитель футболиста сообщил руководству итальянского клуба о желании сменить обстановку, на что ему ответили следующее: "Если вы хотите организовать трансфер, мы готовы к переговорам, но сделку нужно закрыть до 15 августа".

В "Ювентусе" полагали, что за оставшиеся две недели до закрытия летнего трансферного окна будет практически невозможно найти замену Криштиану. В середине августа в Турине посчитали отсутствие сообщений со стороны Роналду достаточным основанием для того, чтобы игрок провел в Италии еще один сезон. Однако Роналду ушел из "Ювентуса", а о его переходе в "МЮ" было объявлено 27 августа.