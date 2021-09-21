"Спартак" проиграл в дерби ЦСКА и продолжает свое падение

Столичный "Спартак" выдал один из худших стартов сезона за последние годы. Проиграв в принципиальном дерби ЦСКА (0:1), "красно-белые" опустились на девятое место в таблице Премьер-лиги.

Имея в составе неплохих по российским меркам исполнителей вроде Квинси Промеса, Виктора Мозеса, Джордана Ларссона и Александра Соболева, "Спартак" разучился забивать. У команды в активе лишь восемь голов после восьми туров. Хуже показатели только у занимающего последнюю строчку "Урала" - два забитых мяча. И это лишь одна из многочисленных проблем.

Сложно даже сказать, что может помочь "Спартаку" переломить ситуацию. Абсолютно потерянным выглядит Руй Витория. Главный тренер "красно-белых", похоже, не понимает, как выйти из кризиса. А ведь сколько было ожиданий от португальца, особенно после нескольких крупных побед в предсезонных матчах. Игроки нахваливали методы Витории, некоторые из них ставили Руя выше его предшественника Доменико Тедеско. Но старт сезона показал, что спартаковцы абсолютно не готовы не то что к битве за чемпионство, а даже за место в тройке призеров. На данный момент подопечные Витории отстают от лидирующего "Зенита" на десять очков, а от третьей позиции - на шесть.

Сам Витория после каждого следующего поражения повторяет примерно одно и то же: он не собирается сдаваться и уходить. Но всем понятно, что, если "Спартак" и дальше продолжит проигрывать, могут последовать выводы.

Руй, результат матча с ЦСКА справедлив?

Руй Витория: Мы были лучше во всех аспектах игры, но, когда в таком матче ты упускаешь свои моменты, победить сложно. Ребята действовали неплохо, у нас были шансы. Таков футбол... "Спартак" не будет жаловаться и плакать, однако сегодня три очка были упущены.

Почему такие игроки, как Промес, Мозес и Ларссон, не реализуют моменты? "Спартак" очень мало забивает...

Руй Витория: В футболе такое иногда случается: хорошие футболисты не используют шансы. Мы превзошли ЦСКА по ударам, то же самое было с "Легией". Если честно, мне непонятно, почему такие игроки не реализуют свои моменты. Сегодня у соперника была единственная возможность, и он ею воспользовался. Хотя я бы не назвал тот эпизод опасным моментом - удар, отскок и гол...

Тренер "Спартака" Руй Витория не собирается покидать свой пост, но уже пару недель идут разговоры, что боссы клуба рассматривают вариант с его отставкой

Может, игроки "Спартака" не соответствуют уровню стоящих перед клубом задач?

Руй Витория: Не время говорить об этом. Рассуждая об отсутствии голов, я имел в виду количество наших ударов. Сегодня все видели, что мы были сильнее. Да, в некоторых моментах ЦСКА был лучше, но лишь эпизодами. Понимаю: фанаты хотят знать, в чем дело. Я верю в своих футболистов. С самого начала, приступив к работе, видел, с какой страстью они тренируются. Никаких вопросов по самоотдаче не было и нет сейчас.

Как избежать психологической ямы после двух обидных поражений?

Руй Витория: Конечно, это непростой момент, игроки все чувствуют. Невероятно, что произошло в двух последних матчах. Выход тут один - не надо много говорить. Мне-то надо, потому что я тренер, но ребятам надо сфокусироваться на работе, поменьше обращать внимания на то, что пишут в прессе. В некоторой степени, может, даже закрыться.

Что скажете фанатам "Спартака"?

Руй Витория: Мы играем для них, они здорово нас поддерживают. Могу только выразить им огромную благодарность.

Как будет строиться ваша дальнейшая работа в клубе? Уже идут слухи о вашей отставке.

Руй Витория: Не скрою: мне непросто, причем так было с самого начала. Если говорить о слухах, то здесь нечего обсуждать. Мне надо просто наилучшим для "Спартака" образом выполнять свою работу. А разговоры - часть нашей профессии. Это нормально.

В 2022 году "Спартак" отмечает столетие, при этом показывая один из худших стартов в истории. Кто в этом виноват? Какова ваша цель?

Руй Витория: Цель - выигрывать в каждом следующем матче. Мы концентрируемся на победе в каждой встрече. Нам нужно создавать условия для успехов, но сейчас не самый подходящий момент, чтобы говорить об этом. Пока так: наша задача - выигрывать. Если постоянно думать о том, на каком ты месте, ничего не получится.