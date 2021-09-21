"Спартак" проиграл в дерби ЦСКА и продолжает свое падение

Новости

Талибы попросили ООН права обратиться к мировым лидерам 21.09.2021
В Роспотребнадзоре назвали число привитых от гриппа россиян 21.09.2021
Задержан мужчина, захвативший заложников в Германии 21.09.2021
Китай пообещал никогда ни на кого не нападать 21.09.2021
В Германии неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса 21.09.2021
Новым постпредом РФ при ОДКБ стал Микаэл Агасандян 21.09.2021
Россияне стали реже брать ипотеку 21.09.2021
Тегеран заявил о намерении вернуться к возобновлению ядерной сделки 21.09.2021
Дэниел Крэйг выступил против того, чтобы Джеймс Бонд стал женщиной 21.09.2021
В Казани начался Международный форум Kazan Digital Week 21.09.2021
На калорийную газировку могут ввести акциз 21.09.2021
Google купит офисное здание в Нью-Йорке за 2,1 миллиарда долларов 21.09.2021
Силуанов: Решения о запуске программы обратного выкупа ОФЗ пока нет 21.09.2021
Силуанов объяснил исключение "Русала" из плана по росту НДПИ 21.09.2021
Правительство обсудит с бизнесом изменения в налогообложении 21.09.2021
Клиент убил сотрудника АЗС в Германии из-за скандала с маской 21.09.2021
Финансирование АПК увеличат более чем на 36,5 млрд рублей за три года 21.09.2021
Почти 161 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21.09.2021
Силуанов уточнил, кому придется платить повышенный НДПИ 21.09.2021
Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на "Газпром" 21.09.2021
Глава Минфина рассказал, куда пойдут средства от штрафа "Норникеля" 21.09.2021
В ФСС назвали максимальную выплату за один день больничного 21.09.2021
Лавров 22 сентября примет участие во встрече "пятерки" в рамках ГА ООН 21.09.2021
Отрывок из новой серии "Что, если...?" от Marvel заранее слили в Сеть 21.09.2021
Минфин оценил доходы бюджета после изменения ставок некоторых налогов 21.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 22:35
Рубрика: Спорт

"Спартак" проиграл в дерби ЦСКА и продолжает свое падение

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8567)
Столичный "Спартак" выдал один из худших стартов сезона за последние годы. Проиграв в принципиальном дерби ЦСКА (0:1), "красно-белые" опустились на девятое место в таблице Премьер-лиги.

Имея в составе неплохих по российским меркам исполнителей вроде Квинси Промеса, Виктора Мозеса, Джордана Ларссона и Александра Соболева, "Спартак" разучился забивать. У команды в активе лишь восемь голов после восьми туров. Хуже показатели только у занимающего последнюю строчку "Урала" - два забитых мяча. И это лишь одна из многочисленных проблем.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Дубль Дзюбы принес "Зениту" победу над "Рубином"

Сложно даже сказать, что может помочь "Спартаку" переломить ситуацию. Абсолютно потерянным выглядит Руй Витория. Главный тренер "красно-белых", похоже, не понимает, как выйти из кризиса. А ведь сколько было ожиданий от португальца, особенно после нескольких крупных побед в предсезонных матчах. Игроки нахваливали методы Витории, некоторые из них ставили Руя выше его предшественника Доменико Тедеско. Но старт сезона показал, что спартаковцы абсолютно не готовы не то что к битве за чемпионство, а даже за место в тройке призеров. На данный момент подопечные Витории отстают от лидирующего "Зенита" на десять очков, а от третьей позиции - на шесть.

Сам Витория после каждого следующего поражения повторяет примерно одно и то же: он не собирается сдаваться и уходить. Но всем понятно, что, если "Спартак" и дальше продолжит проигрывать, могут последовать выводы.

Руй, результат матча с ЦСКА справедлив?

Руй Витория: Мы были лучше во всех аспектах игры, но, когда в таком матче ты упускаешь свои моменты, победить сложно. Ребята действовали неплохо, у нас были шансы. Таков футбол... "Спартак" не будет жаловаться и плакать, однако сегодня три очка были упущены.

Почему такие игроки, как Промес, Мозес и Ларссон, не реализуют моменты? "Спартак" очень мало забивает...

Руй Витория: В футболе такое иногда случается: хорошие футболисты не используют шансы. Мы превзошли ЦСКА по ударам, то же самое было с "Легией". Если честно, мне непонятно, почему такие игроки не реализуют свои моменты. Сегодня у соперника была единственная возможность, и он ею воспользовался. Хотя я бы не назвал тот эпизод опасным моментом - удар, отскок и гол...

Тренер "Спартака" Руй Витория не собирается покидать свой пост, но уже пару недель идут разговоры, что боссы клуба рассматривают вариант с его отставкой

Может, игроки "Спартака" не соответствуют уровню стоящих перед клубом задач?

Руй Витория: Не время говорить об этом. Рассуждая об отсутствии голов, я имел в виду количество наших ударов. Сегодня все видели, что мы были сильнее. Да, в некоторых моментах ЦСКА был лучше, но лишь эпизодами. Понимаю: фанаты хотят знать, в чем дело. Я верю в своих футболистов. С самого начала, приступив к работе, видел, с какой страстью они тренируются. Никаких вопросов по самоотдаче не было и нет сейчас.

Как избежать психологической ямы после двух обидных поражений?

Руй Витория: Конечно, это непростой момент, игроки все чувствуют. Невероятно, что произошло в двух последних матчах. Выход тут один - не надо много говорить. Мне-то надо, потому что я тренер, но ребятам надо сфокусироваться на работе, поменьше обращать внимания на то, что пишут в прессе. В некоторой степени, может, даже закрыться.

Что скажете фанатам "Спартака"?

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Стал известен состав сборной России по футболу на октябрьские матчи

Руй Витория: Мы играем для них, они здорово нас поддерживают. Могу только выразить им огромную благодарность.

Как будет строиться ваша дальнейшая работа в клубе? Уже идут слухи о вашей отставке.

Руй Витория: Не скрою: мне непросто, причем так было с самого начала. Если говорить о слухах, то здесь нечего обсуждать. Мне надо просто наилучшим для "Спартака" образом выполнять свою работу. А разговоры - часть нашей профессии. Это нормально.

В 2022 году "Спартак" отмечает столетие, при этом показывая один из худших стартов в истории. Кто в этом виноват? Какова ваша цель?

Руй Витория: Цель - выигрывать в каждом следующем матче. Мы концентрируемся на победе в каждой встрече. Нам нужно создавать условия для успехов, но сейчас не самый подходящий момент, чтобы говорить об этом. Пока так: наша задача - выигрывать. Если постоянно думать о том, на каком ты месте, ничего не получится.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Чемпионат России по футболу 2021/2022