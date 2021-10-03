Ионов не поможет сборной России

Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов из-за травмы пропустит сбор национальной команды России перед отборочными матчами ЧМ-2022.

Как сообщает сайт Российского футбольного союза, Ионов пропустит сбор из-за травмы, которую он получил в расположении клуба. Ранее он пропустил матч 10-го РПЛ против ЦСКА.

Первый этап подготовки пропустит защитник казанского "Рубина" Илья Самошников. Ранее в матче против "Нижнего Новгорода" он получил травму и был заменен уже в первом тайме.

При этом не исключено, что он присоединится к сборной России 7 октября в Казани.

Сборной России предстоит провести два матча отбора ЧМ-2022 со Словакией (Казань, 8 октября) и Словенией (Марибор, 11 октября).