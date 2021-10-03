"Локомотив" проиграл "Ростову" в матче 10-го тура РПЛ

Московский "Локомотив" в матче 10-го тура РПЛ на домашней арене проиграл "Ростову" - 1:2. Решающий гол на счету Дмитрия Полоза.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Отличился перешедший из ЦСКА полузащитник Константин Марадишвили, которому ассистировал Гирано Керк.

Ответный мяч гостей, проводивших первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Заура Тедеева, получился немного курьезным. После подачи углового Наир Тикнизян хотел выбить мяч, но попал в Керка, от которого мяч попал в сетку.

Судьба матча решилась на 87-й минуте. Точный удар Дмитрия Полоза принес "Ростову" победу, благодаря которой команда набрала девять очков и пока располагается на 13-й строчке. "Локомотив" с 17-ю очками идет четвертым.