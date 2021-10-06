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06.10.2021 11:32
Рубрика: Спорт

Миранчук может зимой покинуть "Аталанту"

Текст: Максим Домчев
Фото: Stefano/LaPresse via AP Фото: Stefano/LaPresse via AP
Фото: Stefano/LaPresse via AP

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно может сменить клуб из-за отсутствия игровой практики, сообщает источник в команде.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
Миранчук помог "Аталанте" сыграть вничью с "Вильярреалом" в Лиге чемпионов

Как сообщает Calciomercato, инициатором выступил сам Миранчук, который в последнее время даже не выходит на замену. И если ситуация с игровой практикой не изменится, то россиянин настроен покинуть команду.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие всего в пяти матчах, проведя на поле чуть более 150 минут. Он отметился голевой передачей.

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