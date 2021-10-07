Азмун избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть со "Спартаком"

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче против "Сочи".

В четверг прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. На нем, в частности, был рассмотрен эпизод с удалением нападающего "Зенита" Сердара Азмуна за фол против вратаря "Сочи" Сослана Джанаева в матче 10-го тура РПЛ.

По итогам заседания принято решение не наказывать игрока дополнительной дисквалификацией. Таким образом Азмун пропустит встречу против тульского "Арсенала" в 11-м туре, а уже в 12-м сможет сыграть против московского "Спартака".

"КДК РФС пришел к выводу, что дополнительной дисквалификации не требуется", - приводит РИА Новости слова главы КДК Артура Григорьянца.