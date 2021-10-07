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07.10.2021 19:09
Рубрика: Спорт

СМИ: Казарцева пожизненно отстранят за ошибку в матче ЦСКА - "Краснодар"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Арбитр Василий Казарцев, работавший на системе VAR в матче ЦСКА - "Краснодар", за допущенную ошибку будет отстранен от работы пожизненно.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Как сообщает "Спорт-Экспресс", из-за допущенной ошибки Казарцев может быть отстранен от работы пожизненно. Ранее сообщалось о том, что он может быть наказан на год.

Для Казарцева, которого совсем недавно рекомендовали в число видеоассистентов ФИФА, эта ошибка уже не первая. В прошлом сезоне назначенный им пенальти в матче "Спартак" - "Сочи" вызвал широкий резонанс, и владелец красно-белых Леонид Федун даже пригрозил снять команду в чемпионата РПЛ.

В матче ЦСКА - "Краснодар" в компенсированное время в штрафной хозяев защитник Игорь Дивеев сыграл рукой, и если арбитр в поле этого момента во всех деталях мог не видеть, то видеоповторы показали, что нарушение было более чем очевидным. Но работавший на VAR Казарцев не подсказал судье матча. В итоге это решение было признано ошибочным.

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