Видеоассистенты не помогли арбитру матча ЦСКА - "Краснодар" избежать спорных решений

Иногда нули на табло - это тоже повод поговорить. За всю историю взаимоотношений (которая длится с 2011 года и насчитывает теперь уже 24 матча) ЦСКА и "Краснодар" не забили друг другу впервые. Факт тем более удивительный, что обе команды приложили максимум усилий, чтобы распечатать чужие ворота. Всего футболисты сделали в этой игре 49 ударов - рекордное количество начиная с 2009 года, когда начали вести соответствующую статистику.

Особенно преуспел в этом "Краснодар", у которого набралось 33 удара: 5 в створ, 13 мимо и еще 13 заблокированных. Игроки ЦСКА били реже, но их попытки в чем-то были даже острее. Во всяком случае, голкипер гостей Матвей Сафонов единолично как минимум трижды выручил свою команду. 22-летний вратарь в форме, и это хорошая новость для сборной России, которой совсем скоро проводить решающие матчи в квалификации ЧМ-2022.

Но запомнится очередной матч на Песчаной улице не нулями, не рекордом по ударам, и даже не игрой Матвея Сафонова. Все перекрыли странные судейские решения. Помнится, когда внедрялась система видеопомощи арбитрам (ВАР), противники нововведения упирали на то, что из работы судей исчезнет прелесть человеческого фактора. Так вот сторонники этого мнения могут спать спокойно. Человеческий фактор никуда не делся, Василий Казарцев не даст соврать. Именно этот рефери сидел за пультом ВАР, когда на 90-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев в своей штрафной рукой смахнул мяч, который животом обрабатывал форвард краснодарцев Виктор Классон. Главный арбитр встречи Владимир Москалев фола не заметил, а ВАР даже не пригласил рефери к экрану, чтобы тот лично посмотрел видеоповтор.

Естественно, реакция представителей "Краснодара" была однозначной. Гендиректор клуба Владимир Хашиг, эмоционально выступивший после игры в прошлом туре против "Сочи" (3:0), в этот раз был предельно сдержан: "Спросите у Казарцева". А вот один из лидеров команды Гжегож Крыховяк, подошедший к Москалеву после финального свистка, был весьма конкретен.

Гжегож Крыховяк: Мы все посмотрели эту ситуацию. Надо говорить. Да, все ошибаются, но есть же ВАР. Для меня это чистый пенальти

- Это был чистый пенальти, - заявил поляк в эфире "Матч! Премьер". - Был минимум один пенальти. Это большая ошибка. Чистая рука. Это решение неправильное. Для меня это большой сюрприз. Мы все посмотрели эту ситуацию. Для нас непонятен этот момент. Надо говорить. Да, все ошибаются, но есть же ВАР! Для меня это чистый пенальти.

Гжегож Крыховяк был ближе всех к голу в ворота ЦСКА. После одного из его ударов мяч попал в штангу. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Понятно, что мнение из лагеря пострадавшей команды - далеко не конечная инстанция истины, но краснодарцев почти сразу поддержали эксперты.

- Мне так кажется, что сейчас только у Василия Казарцева есть свое мнение о том, что в этом моменте нужно продолжать игру, - сказал в эфире "Матч! Премьер" экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев. - Абсолютно простая ситуация для видеоарбитра. Для Володи Москалева, как главного судьи, было сложно увидеть эту руку, так как обзор ему перекрывает нападающий "Краснодара". Но как на повторе можно было не рассмотреть, что это 11-метровый удар? Дивеев делал движение рукой и снял мяч практически с ноги нападающего "Краснодара", который следующим движением мог забить гол. Было много времени, чтобы рассмотреть эпизод со всех ракурсов. Конечно, это одиннадцатиметровый.

А глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц уже заявил, что ждет обращения от "Краснодара", и запросил записи переговоров Москалева с ВАР.

Если подтвердится, что Казарцев ошибся, пусть даже непреднамеренно, для него это станет катастрофой. Начиная с августовского матча прошлого года, в котором Казарцев неверно назначил пенальти в пользу "Сочи" в ворота "Спартака", арбитра преследуют ошибки. Причем независимо от того, работает Казарцев в поле или на ВАР. Хачатурянц даже отдельно проговаривал, что предвзятости рефери выявлено не было, имеют место грубейшие промахи. Еще один поставит карьеру арбитра под удар.

У Слуцкого проблемы

Из других сыгранных на момент подписания этого номера "РГ" в печать матчей отметим домашнее поражение казанского "Рубина" от "Нижнего Новгорода" - 0:1. Команда Леонида Слуцкого проиграла в третий раз кряду. Если взять восемь последних матчей, то тут картина только хуже: пять поражений, две ничьих и лишь одна победа.

- Играем мы плохо, это правда, - признал в послематчевом интервью главный тренер "Рубина".

У "Рубина" был шанс переломить ход игры. В первом тайме Хвича Кварацхелия заработал пенальти, но сам же его и не забил. Хотя, по словам Слуцкого, бить 11-метровый должен был Андерс Дрейер.

Невыразительная игра Кварацхелии, который в прошлом сезоне буквально разрывал РПЛ, - одна из главных проблем казанской команды. В нынешнем чемпионате грузин выглядит крайне невыразительно.

- Это второй сезон. Его все знают и понимают. Ему гораздо сложнее. Понятно, что общий ажиотаж, который был вокруг него, влияет. Это всегда испытание. Но мы все вместе, не только Кварацхелия, - прокомментировал Слуцкий игру подопечного.

Отметим также поражение одного из лидеров РПЛ, московского "Динамо", которое на своем поле неожиданно уступило самарским "Крыльям Советов" - 0:1. Для волжан это первая выездная победа над столичной командой начиная с 2016 года. Ну а болельщиков сборной России после этого матча беспокоило состояние хавбека "бело-голубых" Арсена Захаряна, покидавшего арену в фиксирующем ботинке. Впрочем, говорят, травма у игрока несерьезная, и сборной в ближайших матчах Арсен поможет. Окончательное решение по этому поводу примет медицинский штаб национальной команды.

Статистика

"Рубин" - "Нижний Новгород" - 0:1

Гол: Калинский, 61 (пенальти).

"Динамо" - "Крылья Советов" - 0:1

Гол: Ежов, 22.

ЦСКА - "Краснодар" - 0:0

"Арсенал" - "Химки" - 0:0

"Уфа" - "Урал" - 0:1

Гол: Бикфалви, 34.

* Матчи "Зенит" - "Сочи", "Локомотив" - "Ростов" и "Ахмат" - "Спартак" завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать.