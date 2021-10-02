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02.10.2021 21:18
Рубрика: Спорт

ЦСКА и "Краснодар" не сумели забить друг другу в матче РПЛ

Текст: Максим Домчев
ЦСКА и "Краснодар" провели яркий матч в Москве, но не смогли ни разу отличиться - 0:0. В концовке встречи в штрафной ЦСКА возник спорный момент, но пенальти в ворота армейцев назначен не был.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Матч между этими командами привлек к себе немалый интерес. По разную сторону оказались браться Березуцкие - Алексей возглавляет ЦСКА, А Василий работает в штабе экс-наставника армейцев Виктора Ганчаренко в "Краснодаре". Сам же Ганчаренко за этой игрой из-за дисквалификации наблюдал с трибун.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Команды сыграли ярко, создали немало опасных моментов в обоих таймах, дважды попали в стойки ворот, но счет на табло так и не изменился - 0:0.

Отдельно стоит выделить голкиперов - многоопытный Игорь Акинфеев и юный Матвей Сафонов в этой встрече отыграли выше всяких похвал, выручив в ряде очень непростых ситуаций.

В самом конце встречи в штрафной ЦСКА произошел весьма спорный момент - Игорь Дивеев сыграл рукой, мешая Виктору Классону выйти на ударную позицию. Однако арбитры на VAR, пересмотрев этот эпизод, ничего криминального в действиях защитника не усмотрели, а Владимир Москалев сам момент смотреть не пошел. Теперь остается только дождаться решения специальной комиссии РФС, которая даст оценку эпизоду.

Итог встречи - 0:0, но скучной эту игру точно не назовешь.

В другом матче также со счетом 0:0 сыграли тульский "Арсенал" и "Химки".

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