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11.10.2021 11:55
Рубрика: Спорт

Экс-баскетболистка УГМК Таурази признана величайшим игроком женской НБА

Текст: Максим Домчев
Американка Дайана Таурази, выступавшая в России за "Динамо", "Спарту энд К" и УГМК, признана величайшим игроком в истории женской Национальной баскетбольной ассоциации.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Стартовал чемпионат женской баскетбольной Премьер-лиги

Об этом сообщается на официальном сайте организации. Таурази получила уникальную награду - баскетбольный мяч из смолы и мрамора, украшенный в стиле чешуек белой мамбы.

Церемония награждения прошла перед началом матча финала плей-офф женской НБА, в котором встречаются "Финикс" и "Чикаго". Команда 39-летней Таурази - "Финикс" - в этой встрече уступила со счетом 77:91.

За свою карьеру Таурази трижды побеждала в чемпионате женской НБА. Дважды ее признавали самым ценным игроком регулярного сезона. Таурази в среднем за матч набирает 19,4 очка.

За свою карьеру она пять раз выигрывала золото Олимпийских игр, трижды становилась чемпионкой мира. Семь раз она становилась чемпионкой России и шесть раз побеждала в Евролиге.

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