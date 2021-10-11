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Рубрика: Спорт

Франция обыграла Испанию в финале Лиги наций

Текст: Максим Домчев
Футболисты сборной Франции стали победителями Лиги наций УЕФА. В решающем матче французы переиграли команду Испании со счетом 2:1.
Фото: AFP/MIGUEL MEDINA Фото: AFP/MIGUEL MEDINA
Фото: AFP/MIGUEL MEDINA

В воскресенье в Милане состоялся финальный матч Лиги наций УЕФА, в котором встречались команды Франции и Испании.

Фото: REUTERS
Сборная Англии разгромила Андорру со счетом 5:0

В первом тайме не удалось открыть счет, однако несколько опасных моментов все же были созданы.

На 64-й минуте встречи испанцы повели в счете. Микель Оярсабаль вошел в штрафную и нанес точный удар в нижний дальний угол ворот Уго Льориса. Однако радость продлилась недолго - спустя всего две минуты Карим Бензема с угла штрафной нанес удивительный по точности удар в дальний верхний угол.

Французы повели на 81-й минуте. Отличился Килиан Мбаппе, которого нещадно критиковали за неудачное выступление на Евро-2020.

В матче за третье место сборная Италии переиграла Бельгию со счетом 2:1.

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