Гол Месси помог Аргентине разгромить Уругвай в отборе ЧМ-2022

Сборная Аргентины в отборочном матче чемпионата мира 2022 года разгромила Уругвай со счетом 3:0. Команда Бразилии потеряла очки во встрече с Колумбией - 0:0.

В Южной Америке продолжаются отборочный турнир чемпионата мира 2022 года. Аргентина в Буэнос-Айресе принимала Уругвай. Уже в первом тайме хозяевам удалось дважды поразить ворота соперника.

На 38-й минуте счет в матче открыл Лионель Месси, для которого этот гол стал 80-м в футболке национальной команды. На 44-й минуте Родриго Де Пауль сделал счет 2:0, а после перерыва окончательный результат установил Лаутаро Мартинес.

Лидер отбора - сборная Бразилии - сыграл вничью с Колумбией - 0:0. В составе колумбийцев весь матч провел полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос.

В других матчах сборная Чили переиграла Парагвай - 2:0, Венесуэла нанесла поражение Эквадору - 2:1, а Боливия победила Перу - 1:0.

Сборная Бразилии набрала 28 очков и уверенно лидирует в отборочном турнире. На втором месте Аргентина - 22 очка.